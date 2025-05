Hoffenheim bindet Talent Behrens

Die TSG Hoffenheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Talent Hennes Behrens verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 20-jährige Linksverteidiger ein langfristiges Arbeitspapier unterzeichnet. Ab der kommenden Saison wird Behrens, der 2020 aus Darmstadt in die Akademie der Kraichgauer gekommen war, fester Bestandteil des Profikaders. Sein Profidebüt feierte Behrens gegen Bayer Leverkusen am 20. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

„Hennes ist ein junger Spieler, der sich in den vergangenen zwei Jahren hervorragend weiterentwickelt hat“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, „wir sind sehr glücklich, mit Hennes ein weiteres, großes Talent langfristig an die TSG gebunden zu haben und freuen uns darauf, ihn ab Sommer als festen Bestandteil bei den Profis begrüßen zu dürfen.“