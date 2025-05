Bornauw zur Bundesliga-Konkurrenz?

Der Stern von Sebastiaan Bornauw beim VfL Wolfsburg verlor in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit deutlich an Glanz. Auf eine Muskelverletzung zum Ende des vergangenen Jahres folgten Kurzeinsätze im Frühjahr und weitere Verletzungen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der 26-Jährige seiner Karriere an anderer Stelle neuen Schwung verleihen könnte.

Laut dem ‚kicker‘ steht Bornauw bei der TSG Hoffenheim auf dem Zettel. Zwar besteht im Kraichgau Interesse daran, Leihspieler Leo Östigard (25) fest von Stade Rennes zu verpflichten, die aufgerufene Ablöse in Höhe zehn Millionen Euro ist der TSG aber zu hoch. Bornauw könnte als kostengünstigere Alternative herhalten. In Wolfsburg steht der viermalige Nationalspieler nur noch bis 2026 unter Vertrag.

Im Kraichgau hat man sich auf die Fahne geschrieben, künftig weniger Treffer zu kassieren. Deshalb liegt der Fokus in den Transferplanungen vor allem darauf, das Personal in der Defensive zu stärken. Am Ende der Saison 2024/25 standen stolze 68 Gegentore zu Buche. Nur Holstein Kiel (80 Gegentore) musste noch häufiger den Ball aus dem eigenen Netz fischen.