TSG bindet nächstes Talent

Die TSG Hoffenheim hat die dritte Vertragsverlängerung binnen zweier Tage verkündet. Nach Muhammed Damar (21) und Hennes Behrens (20) wird auch Tiago Poller (18) im Kraichgau bleiben. Die TSG teilt mit, dass der deutsche U18-Nationalspieler „langfristig verlängert“ und seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.

2019 war der deutsche A-Junioren-Meister vom VfB Stuttgart nach Sinsheim gewechselt und machte dort in der Jugend mit starken Spielen auf sich aufmerksam. In der abgelaufenen Spielzeit durfte er auch zweimal in der Regionalliga Südwest für die Zweitvertretung von Hoffenheim ran und mit ihr den Aufstieg in die 3. Liga feiern.