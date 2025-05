Hoffenheim verlängert mit umworbenem Toptalent Damar

Dass die SV Elversberg in der kommenden Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga spielen darf, hat sie zu einem nicht unerheblichen Teil Leihspieler Muhammed Damar zu verdanken. Der 21-Jährige spielt eine bärenstarke Saison und wird daher von einer ganzen Reihe an Erstligisten gejagt. Doch die Interessenten gehen leer aus.

Wie die TSG Hoffenheim offiziell bestätigt, wurde der zuvor bis 2026 befristete Vertrag mit Damar vorzeitig und langfristig verlängert. „Mo ist ein hochtalentierter Spieler mit enormen technischen Fähigkeiten und einem außergewöhnlichen Spielverständnis, der sein großes Potenzial während seiner Leihe zur SV Elversberg in der zurückliegenden Saison immer wieder mehr als nur angedeutet hat“, lässt sich TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker zitieren.

Damar war 2022 von Eintracht Frankfurt nach Hoffenheim gewechselt und in den vergangenen beiden Saisons erst zu Hannover 96 und dann zu Elversberg verliehen, um Spielpraxis zu sammeln und sich für weitere Einsätze in der Bundesliga zu empfehlen. In dieser Spielzeit sammelte der offensive Mittelfeldspieler 15 Scorerpunkte in 31 Spielen und stach als einer der besten Spieler der zweiten Liga heraus.

Damar durchlief seit der U18 parallel sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften des DFB und steht aktuell im Kader der U20. In bisher vier Partien erzielte er für das Team einen Treffer. Nach seiner Rückkehr nach Hoffenheim möchte Damar den nächsten Schritt gehen und auch in der Bundesliga von sich Reden machen.

Namhafte Interessenten

„Ich freue mich wahnsinnig darüber, meinen Vertrag in Hoffenheim langfristig verlängert zu haben. Der Verein liegt mir sehr am Herzen, ich kenne noch viele Spieler aus dem aktuellen Kader, viele Mitarbeiter aus dem Staff und von der Geschäftsstelle, sodass ich keine Zeit benötigen werde, mich einzugewöhnen. Dieses Umfeld wird mir extrem dabei helfen, meine besten Leistungen abrufen zu können“, so der Youngster.

Dabei hat es ihm an Angeboten dem Vernehmen nach nicht gemangelt. Sowohl Borussia Dortmund als auch Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart hatten die Fühler nach dem Dribbler ausgestreckt.