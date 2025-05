Wer überträgt die Relegation 1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg heute live im TV & Stream?

Am heutigen Donnerstag, 22. Mai 2025, wird es ab 20:30 Uhr spannend, wenn der 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena die SV Elversberg zum Hinspiel der Relegation um die Bundesliga empfängt. An der Brenz kommt der 1. FCH aus einer Saison mit Conference League-Fußball, die in der Bundesliga jedoch alles andere als zufriedenstellend verlief. Gegen Ende der Spielzeit rehabilitierte sich das Team von Trainer Frank Schmidt aber, sodass es die Relegation durchaus als Gewinn ansehen kann.

Voller Selbstvertrauen ist dabei Gegner Elversberg. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen hat als Aufsteiger alle in der 2. Bundesliga überrascht und Woche für Woche mit tollem Kombinationsfußball für Aufsehen gesorgt. Jetzt soll der nächste große Schritt erfolgen: Der Aufstieg in die Bundesliga.

Wer überträgt das Spiel?

Es ist also alles angerichtet für eine packende Partie, in der viel auf dem Spiel steht. Wer das Spiel sehen möchte, kann dies im Free-TV bei ‚Sat.1‘ tun. Der Sender beginnt ab 19.50 Uhr mit der Vorberichterstattung und stellt auch auf ‚ran.de‘ und ‚Joyn‘ einen Livestream zur Verfügung. Außerdem zeigt auch ‚Sky‘ das Hinspiel zwischen Heidenheim und Elversberg. Beim Pay TV-Sender beginnt die Übertragung, die im Livestream bei ‚WOW‘ zu finden ist, um 20 Uhr.

Wer das Duell zwischen dem 1. FCH und den Saarländern weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. Außerdem bleibt ihr mit unserem TV-Guide immer auf dem Laufenden.