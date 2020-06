Tolisso-Wechsel: Preisforderung & ein Favorit

Dass Corentin Tolisso in seine vierte Saison beim FC Bayern gehen wird, ist unwahrscheinlich. Schon vor seiner Knöchelverletzung spielte der Franzose unter Hansi Flick nur noch eine Nebenrolle. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessenten gibt es viele, heiß sind vor allem zwei Spuren. Eine führt zu Manchester United, laut ‚RMC‘ hat der englische Rekordmeister schon Kontakt zu Tolissos Berater aufgenommen. Konkretes Interesse bekundet auch Inter Mailand.

Tolisso will nach England

Die Italiener wollen wie United in den nächsten Tagen beim FC Bayern anklopfen, berichtet der französische Radiosender. In München erhoffe man sich eine Ablöse von mindestens 35 Millionen Euro – rund sieben Millionen weniger, als man 2017 an Olympique Lyon gezahlt hatte.

Und wie plant Tolisso? Nach FT-Informationen bevorzugt der 25-Jährige als nächsten Karriereschritt die Premier League. United war bereits im Winter dran, Flick legte damals sein Veto gegen einen Verkauf ein. Das ist jetzt nicht mehr zu erwarten.