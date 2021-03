Medien: Bayern an Zieler dran

Oliver Kahns Ansage war deutlich, eine Ausleihe von Ersatztorwart Alexander Nübel kommt für den FC Bayern nicht in Frage. „Alexander Nübel bleibt unsere Nummer zwei. Wir sind von diesem Torwart total überzeugt“, stellte das Münchner Vorstandsmitglied im ‚kicker‘ klar.

Hinter den Kulissen beschäftigt man sich aber offenbar sehr wohl mit einem möglichen Nübel-Abgang. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Bayern ein Auge auf Ron-Robert Zieler geworfen. Der 32-Jährige ist seit Sommer von Hannover 96 an den 1. FC Köln verliehen.

Zieler mit Ausstiegsklausel

Beim Zweitligisten aus Niedersachsen besitzt Zieler einen Vertrag bis 2023, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro beinhalten soll. In Köln sitzt der Weltmeister von 2014 nur auf der Bank, kommt an Stammkraft Timo Horn nicht vorbei.

Das wäre in München nicht anders, das Gehalt dürfte aber deutlich üppiger ausfallen. Nübel jedenfalls hofft weiter auf eine Leihe, Manuel Neuer soll auch in der kommenden Saison die klare Nummer eins bleiben. Interesse an Bayerns Nummer zwei bekundet angeblich die AS Monaco.