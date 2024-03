Entscheidung gefallen: Hasenhüttl übernimmt Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Ralph Hasenhüttl beim Bundesligisten übernehmen. Schon am Dienstag soll der 56-Jährige erstmals das Mannschaftstraining leiten.

In Wolfsburg folgt Hasenhüttl auf Niko Kovac, der am heutigen Sonntag entlassen wurde. Unter der Leitung des 52-Jährigen kamen die Wölfe in dieser Saison nur auf magere 0,96 Punkte pro Spiel, jüngst setzte es ein 1:3 gegen den FC Augsburg. In der Bundesliga ist man auf Platz 14 abgerutscht.

Unter Hasenhüttl soll es nun wieder nach oben gehen. Für den Österreicher ist der VfL die erste Trainerstation seit November 2022. Damals verließ er den FC Southampton nach rund fünf Jahren. In Deutschland stand Hasenhüttl unter anderem bei RB Leipzig (2016-2018) unter Vertrag.