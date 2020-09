Mkhitaryan bleibt Römer

Henrikh Mkhitaryan bleibt der AS Rom erhalten. Auf Social Media teilte der 31-jährige Mittelfeldmann am Montagabend mit, dass er dauerhaft in Italien bleibt. Der Vertrag mit dem FC Arsenal wurde aufgelöst.

Mkhitaryan war vor rund einem Jahr von den Gunners in die Ewige Stadt verliehen worden. In 27 Spielen für die AS gelangen dem Armenier neun Tore und sechs Assists. Zwischen 2013 und 2016 war Mkhitaryan für Borussia Dortmund am Ball.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT