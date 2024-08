Rekordsumme: Gudmundsson nach Florenz

Albert Gudmundsson (27) wird dem FC Genua den Rücken kehren und zum Ligarivalen AC Florenz wechseln. Laut einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben sich die Vereine auf eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufpflicht geeinigt. Durch die acht Millionen schwere Leihgebühr und die Kaufverpflichtung in Höhe von 17 Millionen plus vier Millionen an Boni würde Gudmundsson bei der Fiorentina mit dann insgesamt 29 Millionen Euro zum Rekordneuzugang aufsteigen.

Der Isländer trägt seit dem Transfer von AZ Alkmaar vor zweieinhalb Jahren das Trikot von Genua. Damals hatten die Italiener den Stürmer für eine überschaubare Summe von 1,5 Millionen Euro verpflichtet. Nun winkt den Norditalienern ein saftiges Transferplus.