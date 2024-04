Schlägt Freiburg noch einmal in Bochum zu?

Noch ist nicht klar, ob der SC Freiburg in der kommenden Saison erneut europäisch spielen wird. Trotzdem scheint der Sportclub ein interessantes Ziel für den ein oder anderen Bundesliga-Shootingstar zu sein. Etwas überraschend sicherten sich die Breisgauer bereits die Dienste von Flügelflitzer Eren Dinkci (22), der aktuell in Heidenheim groß aufspielt.

Dazu soll sich Freiburg mit Patrick Osterhage über einen Wechsel einig sein. Der 24-Jährige hat in dieser Saison als Stammspieler beim VfL Bochum auf sich aufmerksam gemacht. Beim SC soll er im zentralen Mittelfeld die Nachfolge von Yannik Keitel (24) antreten, der im Sommer zum VfB Stuttgart wechselt. Doch neben Osterhage könnte auch ein weiterer Bochumer den Weg in den Schwarzwald antreten.

Nach Informationen der ‚Bild‘ sind die Freiburger an Tim Oermann ebenfalls interessiert. Der 20-jährige Verteidiger spielte sich im Laufe der Saison im Ruhrpott in den Fokus. Bisher steht der U20-Nationalspieler bei zwölf Einsätzen im deutschen Oberhaus. Dabei bewies Oermann seine Flexibilität und überzeugte sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite.

Oermann wurde bereits im vergangenen Jahr mit den Freiburgern in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen waren damals von einem Transfer aber noch nicht überzeugt. Dies hat sich mittlerweile allem Anschein nach geändert. Vertraglich ist der Defensivmann bis 2026 an den VfL gebunden.