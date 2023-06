Freiburg abgeblitzt: Oermann-Entscheidung vertagt

Der SC Freiburg hat versucht, Tim Oermann vom VfL Bochum loszueisen. Nach FT-Informationen bemühten sich die Breisgauer darum, den 19-jährigen Innenverteidiger per Leihe mit Kaufoption zu verpflichten. Bei Freiburg wäre Oermann als Stammkraft in der zweiten Mannschaft mit Aussicht auf Festverpflichtung und Beförderung zu den Profis eingeplant gewesen. Für den Youngster kommt ein Wechsel in Liga drei derzeit aber nicht infrage.

Am 5. Juli wird der Golden Boy-Nominierte mit dem Profiteam der Bochumer in die Saisonvorbereitung starten. Nach einer starken Rückrunde auf Leihbasis beim Wolfsberger AC empfahl sich Oermann für eine größere Rolle beim VfL. Das letzte Wort ist in der Causa aber noch nicht gesprochen. Je nach Verlauf der Vorbereitung und der Perspektive auf Spielzeit in der Bundesliga könnte ein erneutes Leihgeschäft zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Thema werden, wie FT erfuhr. An Optionen würde es dem hochtalentierten Verteidiger nicht mangeln, zahlreiche Vereine haben ihr Interesse bereits hinterlegt.

