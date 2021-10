RB: Nkunku-Vertrag ohne Hintertür

Ein potenzieller Transfer von Christopher Nkunku müsste frei verhandelt werden. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist im bis 2024 datierten Vertrag des 23-jährigen Leipzig-Profis keine Ausstiegsklausel verankert. Nkunku, 2019 für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain gekommen, steht nach elf Pflichtspielen in der laufenden Saison bei 13 Scorerpunkten (neun Tore, vier Assists).

Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato zeigen Manchester City und der FC Chelsea Interesse am französischen Mittelfeldspieler. Nkunku bringt das nicht aus der Ruhe, der Rechtsfuß betonte erst kürzlich in der ‚Sport Bild‘: „Ich habe noch einen Vertrag bis 2024 und fühle mich in Leipzig sehr wohl.“