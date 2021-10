Englische Topklubs heiß auf Nkunku

Christopher Nkunku von RB Leipzig zieht dank seiner großartigen Leistungen die Aufmerksamkeit europäischer Topklubs auf sich. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato buhlen Manchester City und der FC Chelsea um die Gunst des französischen Mittelfeldspielers.

In der laufenden Spielzeit erzielte Nkunku neun Tore in zehn Pflichtspielen. Dreimal bereitete der 23-Jährige Treffer für seine Mitspieler vor. In der Champions League-Partie gegen City (3:6) netzte Nkunku dreifach ein und bewies den Beobachtern der Skyblues vor Ort, dass er reif für die Premier League ist. Vertraglich ist er noch bis 2024 an Leipzig gebunden.