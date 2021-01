Newcastle Favorit auf Bayer-Kandidat Williams | Kehrt Willems zurück?

Im Rennen um Brandon Williams von Manchester United befindet sich Newcastle United mittlerweile auf der Pole Position. Das berichtet die in Newcastle ansässige ‚Shields Gazette‘. Dem Vernehmen nach sind sich beide Klubs bezüglich einer Leihe des 20-Jährigen, der auf beiden Außenverteidiger-Positionen eingesetzt werden kann, einig.

Die Magpies sind allerdings nur einer von mehreren Klubs, die den englischen U21-Nationalspieler gerne ausleihen würden. Auch der FC Southampton sowie weitere, namentlich nicht genannte, Klubs befinden sich noch in der Verlosung. Bayer Leverkusen stand ebenfalls mit den Red Devils wegen Williams in Kontakt, doch eine Leihe ohne mögliche Kaufoption ist für die Werkself wohl nicht interessant genug.

Gedankenspiele bei Willems

Sollte Newcastle trotz der guten Ausgangslage bei Williams leer ausgehen, hat man einen Alternativplan in der Schublade. So sind die Magpies dem Bericht zufolge an einem Deal mit Eintracht Frankfurts Jetro Willems interessiert. Der 26-Jährige ist nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile wieder fit und nimmt am Mannschaftstraining der SGE teil.

Da der Kontrakt des Außenverteidigers im Sommer ausläuft, wäre Willems im Gegensatz zu United-Talent Williams langfristiger verfügbar. Eine Verlängerung beim Bundesligist lehnte der Niederländer dem Vernehmen nach unlängst ab und strebt eine Rückkehr nach Newcastle an.

In der Vorsaison war der Linksverteidiger bereits an die Engländer ausgeliehen und spielte sportlich eine feste Rolle, ehe der besagte Kreuzbandriss das Engagement an der Tyne im vergangenen Frühjahr vorzeitig beendete. Nun könnten sich die Wege ein Jahr später wieder kreuzen.