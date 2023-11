Rennen um Ouédraogo: Bayerns Trick für die Pole Position

Für vergleichsweise günstige sieben Millionen Euro ist Assan Ouédraogo im kommenden Sommer zu haben. Inter Mailand und Stadtrivale Milan möchten den 17-Jährigen vom FC Schalke 04 unbedingt in die Serie A holen – am liebsten schon im Januar. Aber auch drei Bundesligisten sind stark interessiert: Der FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Während die Bayern sportlich am erfolgreichsten sind, können die anderen beiden Bewerber mit voraussichtlich mehr Spielzeit locken. In München will man dieses Argument aber nicht gelten lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, stellt der deutsche Rekordmeister dem aktuell verletzten Youngster schon für die kommende Saison einen Kaderplatz bei Thomas Tuchel in Aussicht.

Sportdirektor Christoph Freund lässt dem Bericht zufolge nichts unversucht, um Ouédraogo von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Mittlerweile soll auch ein erstes Treffen der Bayern mit dem begehrten U17-Nationalspieler des DFB stattgefunden haben. Bayern versucht alles, um sich in die Pole Position zu bringen. Man darf gespannt sein, wie die Konkurrenten dagegenhalten werden.