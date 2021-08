Hannover schnappt sich Trybull

Tom Trybull ist zurück in Deutschland. Hannover 96 sichert sich die Dienste des ablösefreien Mittelfeldspielers. Der 28-Jährige unterschreibt am Maschsee einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Erst am gestrigen Donnerstag hatte Trybull seinen Vertrag bei Norwich City aufgelöst.

„Tom ist ein Spieler, den schon immer seine strategischen Fähigkeiten und sein taktisches Verständnis ausgezeichnet haben. Er hat eine hohe Spielintelligenz und nimmt aktiv am Spielaufbau teil. In den vergangenen Jahren auf der Insel hat er sich die englische Zweikampfhärte angeeignet, sodass wir uns sehr freuen, dass wir ihn für unsere Mannschaft und Hannover 96 gewinnen konnten“, sagt Sportdirektor Marcus Mann.