BVB: Meunier-Abschied schreitet schnell voran

In den Wechsel von Thomas Meunier in die Süper Lig zu Trabzonspor kommt immer mehr Bewegung rein. Nach ersten Gesprächen befinden sich die Parteien laut Fabrizio Romano mittlerweile in fortgeschrittenen Verhandlungen. Eine grundsätzliche Einigung besteht demnach, noch sind finale Details auszuarbeiten. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis Freitag geöffnet.

Somit könnte Meunier sich ein halbes Jahr vor Vertragsende doch noch vorzeitig von Borussia Dortmund verabschieden. Bei den Schwarz-Gelben stand der 32-jährige Rechtsverteidiger in den vergangenen Wochen noch regelmäßig in der Startelf. Mit Marius Wolf (28) und Mateu Morey (23) sowie dem derzeit verletzten Julian Ryerson (26) stehen Dortmund jedoch genügend Alternativen für die rechte Abwehrseite zur Verfügung. Zudem könnte der BVB das hohe Gehalt von Meunier ein paar Monate früher als geplant aus den Büchern streichen.