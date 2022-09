Salihamidzic: Das ist der ideale Bayern-Neuzugang

Hasan Salihamidzic gibt Einblick in die Kaderplanung des FC Bayern. Der „ideale“ Neuzugang müsse „überzeugt sein: vom FC Bayern und auch von sich selbst“, erläutert der Sportvorstand der Münchner im Mitgliedermagazin ‚51‘: „Wir brauchen charakterstarke Profis, die fußballerisch alles mitbringen und zu unserem familiären Klub passen. Das müssen Jungs sein, die gierig sind und gierig bleiben. Wir brauchen Gewinnertypen, und zwar Gewinnertypen mit Empathie, denn letztlich geht es in einem Team nur über den Zusammenhalt.“

Salihamidzic führt aus: „Wir analysieren unsere Mannschaft während einer Saison in allen Details, am Ende steht eine Frage: Welche Typen brauchen wir auf welchen Positionen? Wenn man die Transfermarkt-Periode in diesem Sommer zugrunde legt, sieht man, dass wir diesmal besonders auf Mentalität geachtet haben.“