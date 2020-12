CL: Die Töpfe fürs Achtelfinale

Am kommenden Montag (12 Uhr) werden die Achtelfinal-Partien der Champions League ausgelost. Ein Gruppensieger spielt jeweils gegen einen Gruppenzweiten. Nicht möglich ist ein Duell mit einem Team, das in der Vorrunde in der gleichen Gruppe spielte. Auch Begegnungen zweier Mannschaften aus dem gleichen Land sind ausgeschlossen.

Für den FC Bayern und Borussia Dortmund ist demnach ein Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona möglich. RB Leipzig winkt so oder so ein Hammerlos. Die Sachsen spielen gegen Real Madrid, Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea oder Juventus Turin. Ähnliches gilt für Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen treffen auf Paris St. Germain, Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea oder Juventus Turin

Topf 1

Bayern München

Real Madrid

Manchester City

FC Liverpool

FC Chelsea

Borussia Dortmund

Juventus Turin

Paris St. Germain

Topf 2

Atlético Madrid

Borussia Mönchengladbach

FC Porto

Atalanta Bergamo

FC Sevilla

Lazio Rom

FC Barcelona

RB Leipzig