Halbes Team ausgetauscht: Die Bayern-Wunschelf für 2023/24

Mit Konrad Laimer (26) und Raphaël Guerreiro (29) hat der FC Bayern schon zwei Neuzugänge an Bord geholt. Damit ist es aber noch lange nicht getan. Thomas Tuchel hat noch große Pläne für den Sommer-Transfermarkt und er will mit einer Top-Mannschaft in die neue Saison gehen. Klar ist: In allen Mannschaftsteilen soll es Veränderungen zum Kader der äußerst unbefriedigenden Vorsaison geben.

Tor

Manuel Neuer (37) will seinen Platz als Nummer eins wieder zurückerobern. Alexander Nübel (26) und Yann Sommer (34) könnten darum die Flucht antreten. Als neue Nummer zwei hat der Rekordmeister Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia im Visier. Erste Gespräche mit dem 22-jährigen Georgier wurden schon geführt. Allerdings sind auch einige englische Klubs am Keeper dran. Es ist also fraglich, ob sich Valencias Stammkeeper mit dem Posten als Neuer-Vertreter zufriedengeben würde.

Abwehr

In der Viererkette kommt mächtig Bewegung herein – teilweise unfreiwillig. Denn Lucas Hernández (27) und Benjamin Pavard (27) wollen den Klub verlassen. Kommen soll zum einen Min-jae Kim. Der 26-jährige Südkoreaner von der SSC Neapel kostet festgeschriebene 50 Millionen Euro. Tuchel plant mit Kim als Nebenmann von Matthijs de Ligt (23).

Auch die rechte und linke defensive Außenbahn bekommt einen neuen Anstrich. Guerreiro will Alphonso Davies (22) den Platz streitig machen. Als Wunschlösung für rechts haben die Bayern Kyle Walker auserkoren. Der 33-jährige Engländer könnte ein Jahr vor seinem Vertragsende von Manchester City kommen. Dann wäre auch der Weg für den wechselwilligen Noussair Mazraoui (25) frei.

Mittelfeld

Im Mittelfeld wird es Neuzugang Laimer schwer haben, genau wie Leon Goretzka (28). Coach Tuchel wünscht sich noch einen defensivstarken Sechser. Bei Declan Rice (24) haben die Bayern am Ende keine Chance gehabt, der West Ham-Kapitän geht zum FC Arsenal. Auf dem Wunschzettel weit oben steht nun Edson Álvarez von Ajax Amsterdam. Der 25-jährige Mexikaner war dem BVB zu teuer, die Bayern könnten davon profitieren.

Mit Álvarez auf der Sechs könnte sich Joshua Kimmich (28) etwas mehr auf den Spielaufbau konzentrieren. Gemeinsam würden die beiden Ausnahmekönner Jamal Musiala (20) den Rücken freihalten. Eine Alternative zu Álvarez ist Khéphren Thuram (22/OGC Nizza). Nach FT-Infos hält Tuchel große Stücke auf den jüngeren Bruder von Marcus Thuram.

Angriff

Und dann wäre da noch die Suche nach einem neuen Torjäger. Transferziel Nummer eins ist Harry Kane. Erste Angebote für den 29-jährigen Torjäger wurden bereits abgegeben, Tottenham Hotspur stellt sich bislang aber quer. Bayern wird weiter um Kane kämpfen. Falls der Deal endgültig platzen sollte, will man sich auf andere Personalien konzentrieren. Die Akten von Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt), Victor Osimhen (24/SSC Neapel), Julián Álvarez (23/Manchester City), Dusan Vlahovic (23/Juventus Turin) und Niclas Füllkrug (30/Werder Bremen) liegen weiterhin auf dem Schreibtisch an der Säbener Straße.

Auf den Außenbahnen kämpfen Kingsley Coman (27), Leroy Sané (27) und Serge Gnabry (27) um die Plätze. Sadio Mané (31) wird die Bayern nach nur einer Saison wohl wieder verlassen. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien steht im Raum.

Die Bayern-Traumelf 2023/24