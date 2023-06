Ablösefreier N‘Dicka unterschreibt in Rom

Der AS Rom nimmt Evan N’Dicka unter Vertrag. Den sich seit Wochen anbahnenden Transfer verkündet der Serie A-Klub nun offiziell. N’Dicka unterschreibt für fünf Jahre. Eine Ablöse wird für den 23-jährigen Innenverteidiger nicht fällig, da sein Vertrag bei Eintracht Frankfurt ausläuft.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato verdient er in Rom nun vier Millionen Euro pro Jahr. Als Handgeld kassierte N’Dicka weitere 2,8 Millionen.

„Die Art und Weise, wie mir das Projekt erklärt wurde, sowie die Geschichte und das Prestige dieses Vereins haben in mir den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen, einer fantastischen Stadt, die Fußball liebt und für ihn lebt. Ich kann es kaum erwarten, vor meinen neuen Fans im Olimpico auf dem Platz zu stehen und meinen Beitrag zum Erreichen unserer Ziele zu leisten“, freut sich der Franzose.

N’Dicka war im Sommer 2018 von AJ Auxerre nach Frankfurt gewechselt und entwickelte sich dort zu einer Säule in der Defensive. 183 Mal stand er insgesamt für die SGE auf dem Platz, 2022 war er wichtiger Teil der Mannschaft, die die Europa League gewann.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Evan Ndicka 🐺🇨🇮



The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated defender!



We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/7UHmCfaD0Z