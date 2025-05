Eintracht verlängert mit Publikumsliebling Chandler

Den Vereinsbossen von Eintracht Frankfurt ist es gelungen, einen Liebling der Fans für ein weiteres Jahr im Trikot mit dem Adler auf der Brust zu begeistern. Wie die SGE mitteilt, wurde der Vertrag mit Timothy Chandler (35) um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Eine einfache Entscheidung“ nennt Chandler die Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier. Für Sportvorstand Markus Krösche spielt Chandler nicht nur auf dem Rasen eine wichtige Rolle: „Timmy Chandler hat einen großen Stellenwert bei Eintracht Frankfurt. Das hat er sich über all die Jahre hart erarbeitet. Er ist nach wie vor ein wichtiger Spieler für uns – sowohl auf als auch neben dem Platz. Vor allem für unsere jungen Spieler ist er täglich ein wertvoller Ansprechpartner. Daher sind wir froh darüber, dass Timmy auch in der nächsten Saison bei uns spielen wird.“

Der in Frankfurt am Main geborene Rechtsfuß durchlief die Jugendabteilungen der Eintracht und wurde nach seinem Wechsel 2010 zum 1. FC Nürnberg zum Profi. Anschließend schloss er sich 2014 wieder seinem Jugendklub an. Für die Frankfurter Profis absolvierte Chandler 198 Pflichtspiele.