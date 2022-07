Nkunku: „Habe nicht vor, nächstes Jahr zu gehen“

Christopher Nkunku will nach seiner Vertragsverlängerung offenbar für längere Zeit bei RB Leipzig bleiben. „Ich habe meinen Vertrag nicht verlängert, um den Verein im nächsten Jahr zu verlassen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich weiß, dass ich mich sehr wohlfühle bei RB Leipzig. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Ich habe nicht vor, den Verein nächstes Jahr zu verlassen“, erklärte der 24-jährige Franzose in einer Medienrunde am heutigen Donnerstag.

Im Juni dehnte Nkunku seinen Vertrag bei RB Bis 2026 aus, nachdem er zuvor mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht worden war. Der Offensivspieler begründete heute: „Dass ich meinen Vertrag verlängert habe, ist für mich selbstverständlich, weil ich hier bei RB Leipzig eine Aufgabe begonnen habe, die noch nicht beendet ist. Wenn man sieht, wie wir in der Meisterschaft durchgezogen haben und den DFB-Pokal geholt haben, das macht schon Spaß.”