Freiburg: Röhl fällt länger aus

Der SC Freiburg muss vorerst auf Merlin Röhl verzichten. Wie die Breisgauer offiziell mitteilen, hat sich der 22-Jährige einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk zugezogen. Zur genauen Ausfallzeit macht der Bundesligist keine Angaben, der Spieler falle „bis auf weiteres“ aus.

Röhl musste am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg der Freiburger gegen den VfL Bochum nach 39 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er unglücklich im Rasen hängengeblieben war. In der noch jungen Saison stand das aufstrebende Mittelfeld-Talent in jedem Spiel in der Startaufstellung.