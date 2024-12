FCK: Hengen reagiert auf Opoku-Gerüchte

Der 1. FC Kaiserslautern muss zukünftig wohl ohne Aaron Opoku auskommen. Wie FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen im Anschluss an den 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC gegenüber ‚Sky‘ bestätigte, plant der Flügelstürmer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Auch ein vorzeitiger Abgang des 25-Jährigen steht derzeit im Raum. Nach Informationen des Bezahlsenders soll sich Opoku mit dem MLS-Klub St. Louis City einig sein. Das wiederum wollte Hengen nicht bestätigen, der allerdings zugab, dass man in Verhandlungen mit einem Klub stehe, dabei aber „noch weit auseinander“ liege.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir wollen den Kader ja auch nicht schwächen, deshalb müssen wir den Spieler nicht abgeben“, so der 50-Jährige. Opoku ist eine Säule der erfolgreichen Lauterer Mannschaft. Verletzungsbedingt kommt der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler zwar in dieser Saison nur auf sieben Ligaspiele, sammelte in diesen aber fünf Scorerpunkte. Der Hamburger SV wird die Entwicklung um seinen ehemaligen Jugendspieler sicher mit Interesse verfolgen. Als Opoku 2022 aus der Hansestadt nach Lautern wechselte, sicherten sich die Rothosen eine Rückkaufoption sowie eine finanzielle Beteiligung von 25 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf.