Wechsel perfekt: Mainz holt Maloney aus Heidenheim

Der 1. FSV Mainz 05 hat den Transfer von Lennard Maloney eingetütet. Wie die Rheinhessen bekanntgeben, kommt der 25-Jährige vom 1. FC Heidenheim und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Sportdirektor Niko Bungert freut sich auf den Neuzugang: „Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler mit hoher Laufbereitschaft und Kopfball- sowie Zweikampfstärke. Darüber hinaus wird Lennard mit seiner herzlichen, offenen Art hervorragend in unsere Kabine passen.“

In Heidenheim war der langjährige Kapitän und Publikumsliebling zuletzt außen vor, nachdem er seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegte. Zuvor stand er in der laufenden Saison elfmal für den Klub an der Brenz auf dem Platz.