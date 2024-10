Newcastle: Isak-Verlängerung zu teuer

Newcastle United kann sich auf absehbare Zeit keine Vertragsverlängerung mit Mittelstürmer Alexander Isak leisten. Das gab Newcastle-Coach Eddie Howe auf der heutigen Pressekonferenz der Magpies offen zu: „Es ist keine eindeutige Situation. Ich denke, dass Alex ohnehin einen langen Vertrag hat und wir aufgrund der PSR-Regeln sehr vorsichtig mit unseren Ausgaben sein müssen. Wir lieben Alex natürlich und wünschen uns, dass er noch viele Jahre in Newcastle bleibt und viele Tore für uns schießt.“ Noch steht Isak bis 2028 bei Newcastle unter Vertrag.

Verhandlungen über ein Arbeitspapier mit verbesserten Bezügen für den 25-Jährigen begannen der ‚Daily Mail‘ zufolge am Ende der vergangenen Saison, sind aufgrund der finanziellen Komplikationen aber inzwischen eingestellt worden. „Ich bin sicher, dass es weitere Gespräche zwischen Alex, seinen Vertretern und dem Verein geben wird“, sagt Howe, „zum jetzigen Zeitpunkt muss sich Alex einfach auf den Fußball konzentrieren.“ Isak konnte in der laufenden Saison erst ein Tor in sieben Einsätzen erzielen. Vergangene Spielzeit war der Schwede mit 21 Ligatreffern noch deutlich erfolgreicher unterwegs.