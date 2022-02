Hazard: Rose stellt Kader-Comeback in Aussicht

Thorgan Hazard könnte nach seiner Nichtnominierung für den Kader am vergangenen Wochenende am morgigen Donnerstag in der Europa League gegen die Glasgow Rangers wieder zum Aufgebot gehören. „Thorgan ist immer ein Thema, ein Spieler mit hoher Qualität“, so Rose auf der Pressekonferenz, der sich aber nicht endgültig festlegen wollte: „Ich habe letzte Woche gesagt, dass er sich nicht für den Kader qualifiziert hat. Er hat gut gearbeitet, er war fleißig. Es geht darum, ständig an die Grenzen zu gehen. Das ist ein Signal an alle.“

Weiter verzichten muss Rose auf Erling Haaland und Marius Wolf sowie den gesperrten Emre Can. Giovanni Reyna wird hingegen wieder dabei sein: „Ich glaube, Gio Reyna wird wieder dabei sein. Erling ist noch kein Thema, ebenso wenig wie Marius Wolf. Emre ist aus dem Champions League-Spiel gegen Sporting gesperrt.“