Mainz löst Vertrag mit El Ghazi auf

Der FSV Mainz 05 hat das Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi beendet. Die Maßnahme greift mit sofortiger Wirkung. „Der Verein reagiert mit dieser Maßnahme auf die Äußerungen und Posts des Spielers in den Sozialen Medien“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Bundesligisten.

El Ghazi hatte erst am 22. September einen Vertrag in Mainz unterschrieben. Nach drei Teilzeit-Einsätzen in der Bundesliga wurde der 28-jährige Niederländer dann von den Rheinhessen suspendiert: El Ghazi hatte via Social Media im Zuge des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel einen Beitrag veröffentlicht, der anti-israelisch gedeutet werden konnte.

Am Montag der aktuellen Woche begnadigte Mainz den Offensivspieler und begründete dies unter anderem damit, dass dieser seine Handlungen bereue. Zwei Tage später meldete sich El Ghazi dann aber erneut zu Wort und betonte, dass er hinter seinen ursprünglichen Aussagen stehe. Seitdem fehlte er im Mainzer Training – offiziell krankheitsbedingt.

Am heutigen Freitag wurde zudem publik, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Spieler läuft. „Gegen den Beschuldigten besteht nach unserer Bewertung der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts“, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz der ‚FAZ‘.