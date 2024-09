Roque über Barça: „Dachte, es würde anders sein“

Vitor Roque blickt mit Unmut auf seine Zeit beim FC Barcelona zurück. „Ich glaube, dass es im Allgemeinen kompliziert war. Ich dachte, es würde anders sein, sowohl was meine Behandlung als auch was meine Spielzeit angeht und auch die Art und Weise, wie die Klubführung mit mir sprach. Aber es ist vorbei und ich bin froh, die Gelegenheit bei Betis zu haben und wieder das Nationalmannschaftstrikot zu tragen“, sagte der 19-Jährige laut ‚as‘ nach dem jüngsten 2:1-Sieg der brasilianischen U20 gegen Mexiko.

Der Stürmer, der in diesem Sommer per Leihe mit Kaufoption von den Katalanen zu Betis Sevilla gewechselt war, lief das erste mal seit Juni 2023 wieder für die U20 Brasiliens auf. Bei den Andalusiern will Roque wieder neu angreifen, nachdem der Youngster bei der Blaugrana mit mangelnder Spielpraxis zu kämpfen hatte.