Belgien: Augsburgs Engels ins EM-Camp berufen

Arne Engels darf auf eine Nominierung für die Europameisterschaft im Sommer hoffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wurde der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler vom FC Augsburg von Nationaltrainer Domenico Tedesco nachträglich ins EM-Camp der belgischen Nationalmannschaft berufen. Auch Mandela Keita (22) von Royal Antwerpen bekommt die Chance, sich zu präsentieren.

Am vergangenen Dienstag hatte Tedesco seinen vorläufigen Kader für die im Sommer anstehende Europameisterschaft bekanntgegeben. Die Liste enthielt jedoch lediglich 25 Namen, ein Platz wäre noch frei. Für diesen können sich die beiden Nachrücker nun bewerben. „Wir haben uns dafür entschieden, zwei junge Spieler als Herausforderer zu nominieren. Wir haben einen Platz übrig, also werden wir sehen“, erklärte Tedesco damals. Es sei jedoch nicht gesichert, dass der Coach die maximale Kadergröße ausschöpfen wird. Belgien testet am Mittwoch (20:30 Uhr) gegen Montenegro und am kommenden Samstag (20 Uhr) gegen Luxemburg. Am 7. Juni muss die endgültige Kaderliste bei der UEFA eingereicht werden.