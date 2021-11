FCA: Hiobsbotschaft für Strobl

Der FC Augsburg muss für lange Zeit auf Routinier Tobias Strobl verzichten. Wie die Fuggerstädter mitteilen, hat sich der 31-Jährige bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg einen Kreuzbandriss zugezogen und wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für den FCA auflaufen. Der Defensivspezialist hatte sich erst vor wenigen Wochen von einer Sprunggelenksverletzung erholt.

„Das ist natürlich eine bittere Nachricht für Tobias und unsere Mannschaft. Wir senden ihm nur die besten Genesungswünsche“, sagt FCA-Trainer Markus Weinzierl, „uns sind in dieser Saison schon viele Spieler ausgefallen, auch über längere Zeiträume. Daher gilt es, auch diesen ganz langfristigen Ausfall als Mannschaft aufzufangen.“ Strobl stand nach seiner Genesung in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf der Augsburger.