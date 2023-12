Forsberg wechselt die RB-Filiale

Ein derart junger Klub wie RB Leipzig hat zwangsläufig eher wenig Vereinsikonen – mit Emil Forsberg verlässt jetzt aber ein Spieler die Sachsen, der durchaus für diesen Status infrage kommt. Immerhin bleibt der 32-jährige Schwede aber im Konzern.

Wie RB mitteilt, zieht es Forsberg zum Jahreswechsel in die USA. Dort wird der offensive Mittelfeldspieler für Red Bulls New Yorker Filiale auflaufen. Forsberg erhält einen lukrativen Vertrag bis Ende 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Sein Arbeitspapier in Leipzig wäre 2025 ausgelaufen. Eine zwischenzeitlich angepeilte Verlängerung scheiterte. Für den deutschen RB-Vertreter spielte Forsberg stolze neun Jahre lang, stieg mit Leipzig in die Bundesliga auf und gewann zweimal den DFB-Pokal.

Forsberg sagt: „Es waren einfach neun geile Jahre bei RB Leipzig und eine unglaubliche Reise. Leipzig ist unsere zweite Heimat geworden und wird das auch bleiben. Ich habe mehr als ein Viertel meines Lebens in dieser tollen Stadt und bei diesem besonderen Verein verbracht und alles, was ich hier erleben durfte, bleibt ganz tief in meinem Herzen.“

Sportdirektor Rouven Schröder betont: „Emil hat für RB Leipzig auf und neben dem Platz eine ganze Epoche geprägt. Die Wertschätzung, die er im gesamten Verein, bei seinen Mitspielern und vor allem bei unseren Fans genießt, zeigt, was für ein besonderer Typ Emil ist. Sein Name wird eng mit RB Leipzig und dieser Erfolgsstory verbunden bleiben, und wir können einfach nur Danke sagen für all das, was Emil uns und den Menschen in Leipzig gegeben hat.“