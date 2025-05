RB: Gulacsi mit klaren Vorstellungen

Peter Gulacsi hat nicht vor, RB Leipzig nach dem Verpassen der Champions League zu verlassen. Der 35-Jährige will stattdessen um seinen Status als Nummer eins bei den Sachsen kämpfen, wie er gegenüber der ‚Sport Bild‘ zu Protokoll gibt: „Wer sagt, dass ich auf der Bank sitze? Ich fühle mich extrem wohl in Leipzig und habe keine unerfüllten Wünsche, wo ich noch spielen möchte. Ich liebe die Bundesliga, mir bedeutet es sehr viel, in Leipzig die Nummer eins zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so weitergeht wie bisher.“

Da wird Maarten Vandevoordt (23) etwas dagegen haben, der bereits in dieser Saison immer wieder mit den Hufen scharrt und immerhin auf zwölf Pflichtspiele kommt. „Ich bin 35 Jahre alt. Dass sich Leipzig dieselben Gedanken über die Zukunft macht wie zum Beispiel Bayern oder Leverkusen, ist doch normal. Aber entscheidend sind immer die Leistungen. Die haben bei mir gestimmt, daher bin ich entspannt“, so Gulacsi über seinen Trumpf im Konkurrenzkampf.