30 Millionen: Ferguson in die Premier League?

Lewis Ferguson weckt anscheinend auch in der Premier League Begehrlichkeiten. Wie das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, haben der FC Brentford und Aston Villa die Fühler nach dem offensiven Mittelfeldspieler ausgestreckt. War zuletzt noch von 25 Millionen Euro Ablöse die Rede, fordert der FC Bologna dem Bericht zufolge sogar 30 Millionen für den 24-jährigen Schotten.

Ferguson reifte in der aktuellen Spielzeit beim Serie A-Vertreter zum Leistungsträger (elf Scorer in 30 Einsätzen). Das blieb der Ligakonkurrenz nicht verborgen: Unter anderem Juventus Turin und die SSC Neapel bekunden Interesse. Fergusons Berater ließ bereits durchblicken, dass „jeder große Klub“ für ein Engagement in Frage kommt, obwohl der 10-fache Nationalspier vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.