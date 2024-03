Der Berater von Lewis Ferguson (24) hat Stellung bezogen zu den Transfergerüchten um den Mittelfeldspieler des FC Bologna. „Es gab noch keinen Kontakt zur SSC Nepael“, so Bill McMurdo von ‚CalcioNapoli24‘ auf jüngste Gerüchte um Ferguson und den italienischen Meister angesprochen, „er ist aber sicherlich bereit, in der Champions League zu spielen.“ Die Chancen darauf sind in Bologna zurzeit größer als in Neapel. Das Team von Thiago Motta steht auf Tabellenplatz vier in der Serie A, Napoli an Rang sieben.

McMurdo erklärt weiter: „Er wurde auch bereits mit Milan, Juventus, Inter, Lazio und Atalanta in Verbindung gebracht, aber ich hatte noch mit niemandem direkten Kontakt. Grundsätzlich kommt aber jeder große Klub für uns in Frage, das werden wir vor der neuen Saison genauer prüfen. Aktuell steht er aber bis 2027 in Bologna unter Vertrag und das respektieren wir.“ Ferguson ist einer der besten Spieler beim italienischen Überraschungsteam. Der Schotte kommt in dieser Saison bereits auf sechs Tore und vier Vorlagen.