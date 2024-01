„Marktchance“ ergriffen: Bochum holt Nationalspieler Elezi

https://www.vfl-bochum.de/de/news/2024/januar/30/vfl-nimmt-agon-elezi-unter-vertrag

VfL nimmt Agon Elezi unter Vertrag

Der VfL Bochum 1848 hat Agon Elezi unter Vertrag genommen. Der 22-jährige nordmazedonische Nationalspieler wechselt vom kroatischen Erstligisten NK Varaždin ins Ruhrgebiet. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Elezi, dessen Kontrakt bis zum 30.06.2027 datiert ist, wurde u.a. in der Jugend des französischen Clubs SM Caen ausgebildet und hat in Kroatiens höchster Liga als Mittelfeldspieler in 60 Spielen sechs Treffer erzielt und einen Assist geliefert.