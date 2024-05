BVB: Nächster Klub an Papadopoulos dran

Antonios Papadopoulos könnte es in die USA ziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der St. Louis City SC interessiert und hat beim Innenverteidiger bereits angefragt. Ob sich der 24-Jährige auf das MLS-Abenteuer einlassen wird, ist unklar. Gerüchte um einen Transfer zu Preußen Münster, die jüngst aufkamen, dementiert der Pay-TV-Sender derweil.

Der Vertrag von Papdopoulos läuft aus, weshalb er ablösefrei auf den Markt kommt. In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Stuttgarter in Regel für die zweite Mannschaft des BVB zum Einsatz. In der Bundesliga stehen nur 116 Spielminuten zu Buche.