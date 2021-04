Svensson plant langfristig in Mainz

Wenn es nach Bo Svensson geht, soll sein Aufenthalt beim FSV Mainz 05 möglichst lange andauern. Laut der ‚Süddeutschen Zeitung‘ sagte des Trainer in einer Medienrunde am Mittwoch: „Ich sehe meine Zukunft in Mainz. Wir haben eine Menge vor.“ Im Winter unterschrieb Svensson einen Vertrag bis 2024 bei den Rheinhessen.

Der 41-Jährige führte weiter aus, sein Ziel sei, „langfristig etwas zu prägen“. Derzeit hält er die Mainzer nach vier Siegen und drei Remis aus den vergangenen sieben Partien auf Kurs. Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah, aber noch nicht sicher. Mit seiner Vertragsunterschrift habe er seine Zukunft dem Verein verschrieben, da „wäre es komisch, wenn ich vier Monate später sagen würde, jetzt hat sich alles auf den Kopf gedreht.“