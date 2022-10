Weltrangliste: Deutscher Abstand auf Top10 wächst

Nach einer sieglosen Länderspielpause steht die deutsche Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste schlechter da als zuvor. Das geht aus dem am heutigen Donnerstag veröffentlichten Ranking des Weltverbands hervor. Im Vergleich zur vorigen Wertung aus dem August verliert die DFB-Auswahl rund neun Punkte. Damit vergrößert sich zwar der Abstand auf die Top10, nach wie vor steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf Platz elf.

Führender der Weltrangliste ist weiterhin Brasilien, gefolgt von Belgien und Argentinien. Weltmeister Frankreich befindet sich auf Platz vier. Für die einzige Veränderung in der Top10 sind Italien und Spanien verantwortlich, die ihre Ränge getauscht haben. Die Squadra Azzurra klettert auf Platz sechs.

🆕 FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil increase their lead at the top 💪

📈 Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname 🧗

🇮🇹 Only change in top 🔟is Italy leapfrogging Spain 🇪🇸

👉 https://t.co/l8xCZVumLX pic.twitter.com/yZpd94P41R