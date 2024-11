„Andere Vereine interessiert“: Bayerns Plan mit Wanner

Im Vorfeld zur Bundesligapartie zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Bayern (Samstag, 15:30 Uhr) standen Trainer Vincent Kompany und Christoph Freund anwesenden Journalisten Rede und Antwort. Der Sportdirektor des Rekordmeisters wurde nach einigen Personalien befragt und äußerte sich insbesondere zu Spielern, deren Verträge Ende Juni auslaufen.

Gespräche mit den betroffenen Spielern werden „im Hintergrund“ geführt, bestätigte Freund, es gebe aber „keine Wasserstandsmeldung“. Das treffe auch bei zwei Klubikonen zu: „Auch mit Manuel Neuer und Thomas Müller sind wir im Gespräch.“ Ob die beiden altgedienten Bayern-Profis ihre Karriere nach der laufenden Saison fortsetzen, steht momentan noch in den Sternen.

Zuversicht bei Davies

Etwas heikler ist die Situation bei Alphonso Davies. Am Morgen hieß es, es gebe ein finales Angebot der Münchner an den kanadischen Nationalspieler. Gezielt auf diesen Bericht ging Freund nicht ein, allerdings äußerte er sich zuversichtlich, was einen Verbleib des Linksverteidigers betrifft: „Mich stimmt positiv, was Phonzy derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München. Er spielt sehr viel und sehr gut. Es passt aktuell sehr gut zusammen und wir hoffen natürlich, dass das noch länger der Fall ist.“

Kompany fand ebenso lobende Worte für Davies, betonte aber, dass es ihm vorrangig um die sportliche Bewertung des 24-Jährigen geht: „Bei mir geht es um das Sportliche. Wenn er spielt, hat er das verdient, mit seiner Leistung. Was er jetzt zeigt, auf diesem Niveau muss er bleiben. Ich spreche offen mit Phonzy, wie er das Level halten kann.“

Klare Worte zu Wanner

Dass sich Paul Wanner während seiner Leihe zum 1. FC Heidenheim prächtig entwickelt, ist den Verantwortlichen an der Säbener Straße logischerweise auch nicht entgangen. Man sei „sehr happy und zufrieden“ mit dem Werdegang des offensiven Mittelfeldspielers, so Freund.

„Mit Heidenheim hat er den nächsten Schritt gemacht, macht dort viele Minuten. Wir sind im engen Austausch mit ihm. Er ist ein Spieler, der wichtig für die Zukunft des FC Bayern sein soll, wir denken also nicht an andere Dinge. Natürlich sind da andere Vereine interessiert. Aber wir planen mit ihm für die Zukunft bei Bayern München“, erläutert Freund.

In den vergangenen Tagen war zu vernehmen, dass sich zahlreiche Vereine mit Wanner beschäftigen. Darunter auch die Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Der 18-Jährige spielt in den langfristigen Plänen der Bayern also dennoch eine wichtige Rolle.