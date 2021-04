Union zieht Option bei Endo

Keita Endo bleibt ein fester Bestandteil von Union Berlin. Wie die Köpenicker offiziell mitteilen, zieht der Bundesligist die vereinbarte Kaufoption für den 23-Jährigen, der bisher von den Yokohama Marinos ausgeliehen war. Über die Ablöse vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

„Keita hat trotz verletzungsbedingter Ausfälle zu Saisonbeginn und der schwierigen Pandemiesituation bereits gezeigt, welche Qualität er mitbringt. Keita ist ehrgeizig, zielstrebig und sehr talentiert. Er wird die Zeit haben, sich dauerhaft weiterzuentwickeln und uns weiterzuhelfen“, äußert Sportchef Oliver Ruhnert.

Auch Endo ist froh über den Verbleib: „Trotz der Sprachbarriere wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen. Ich habe mich vom ersten Tag an wohl gefühlt und freue mich jetzt umso mehr, weiterhin Teil der Mannschaft zu sein. Für mich persönlich konnte ich in den bisherigen Spielen schon sehr viele Erfahrungen sammeln und freue mich, in der kommenden Saison mit meinen Teamkollegen wieder in der Bundesliga spielen zu können.“

Bislang kam Endo eher unregelmäßig bei den Eisernen zum Einsatz. Insgesamt stehen für den japanischen Außenbahnspieler 14 Partien in der Bundesliga zu Buche, den Großteil davon kam der Rechtsfuß als Joker zum Zug.