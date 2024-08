England benennt Interimscoach

Der englische Fußballverband hat einen Interimscoach benannt. Wie die FA mitteilt, wird Englands U21-Coach Lee Carsley die Three Lions auf die anstehenden Länderspiele vorbereiten. England trifft an den ersten beiden Spieltagen der Nations League auf Irland (7. September) und Finnland (10. September). Carsley werde so lange übernehmen, bis ein langfristiger Nachfolger für den nach der EM zurückgetretenen Gareth Southgate gefunden wurde.

Mark Bullingham, Geschäftsführer der FA, sagt: „Lee ist ein fantastischer Trainer, der den meisten Spielern unserer aktuellen A-Nationalmannschaft gut bekannt ist, da er mit dem Großteil auf internationaler oder Vereinsebene gearbeitet hat. Er bietet uns eine sehr gute Übergangslösung und wir sind zuversichtlich, dass er in den kommenden Spielen der UEFA Nations League gute Leistungen erbringen wird. Wir sind Lee sehr dankbar, dass er die Leitung der Mannschaft übernommen hat, während wir unsere Suche fortsetzen.“