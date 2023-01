Benfica gelingt Schjelderup-Transfer

Benfica Lissabon hat einen neuen Angreifer unter Vertrag genommen. Wie die Portugiesen verkünden, wechselt Andreas Schjelderup von Nordjsaelland zum Team von Trainer Roger Schmidt. Der 18-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach werden rund zehn Millionen Euro für das norwegische Sturmtalent fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schjelderup wurde in den vergangenen Monaten unter anderem mit Borussia Dortmund, Bayern München, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, dem FC Sevilla und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Nun zieht es Schjelderup aber nach Lissabon. In Nordsjaelland gelangen dem 1,76 Meter großen Linksaußen zehn Treffer in 17 Ligaspielen.

Lese-Tipp

Medien: BVB-Interesse an Maccabi-Talent Gloukh