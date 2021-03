Porto: Marega liegt Angebot vor

Der FC Porto hat Moussa Marega (29) offenbar eine Vertragsverlängerung angeboten. Wie ‚A Bola‘ meldet, liegt dem malischen Stürmer ein Angebot für zwei weitere Jahre im Estádio do Dragão vor. Damit würde sich Marega einschließlich erhöhter Bezüge bis 2023 an seinen derzeitigen Arbeitgeber binden. Die Beteiligten sollen kurz vor einer Einigung stehen, so die portugiesische Sportzeitung.

Seit 2017 schnürt der Angreifer seine Schuhe für Porto. In 182 Pflichtspielen traf er 71 Mal und bereitete 33 Treffer vor. Laut ‚A Bola‘ soll Marega in Zukunft weiterhin fester Bestandteil der Pläne von Sérgio Conceição sein. Auch der Trainer befindet sich in Verhandlungen um eine Ausweitung seines Arbeitspapiers.