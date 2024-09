PSG: Danilo vor Last-Minute-Abgang

Danilo Pereira könnte in Kürze seine Zelte in Saudi-Arabien aufschlagen. Der 32-jährige Portugiese von Paris St. Germain ist laut ‚Sportitalia‘ nur „einen Schritt davon entfernt“, zu Al Ittihad in die Saudi Pro League zu wechseln. Die Details für einen Transfer werden dem Bericht zufolge gerade ausgehandelt.

Danilo war 2020 zunächst per Leihe vom FC Porto nach Paris gewechselt. Ein Jahr später verpflichtete der französische Edelklub den Defensivallrounder für 16 Millionen Euro. Seither lief Danilo in 157 Pflichtspielen für PSG auf. Nun bahnt sich ein Abgang an. Das Transferfenster in Saudi-Arabien schließt allerdings heute, sodass alle Unterschriften zeitnah getätigt werden müssten.