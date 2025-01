BVB-Kandidat: Schmidt verkündet Grundsatzentscheidung

Bei RB Leipzig wird Roger Schmidt schon länger als Wunschkandidat für den Sommer gehandelt. Mittlerweile steht der vereinslose Übungsleiter auch bei Borussia Dortmund hoch im Kurs. Doch Schmidt selbst sieht sich noch eine Weile in seiner Finca auf Mallorca.

Im Podcast ‚Spielmacher‘ gibt der 57-Jährige sein erstes Interview seit seiner Entlassung bei Benfica Lissabon Ende August und stellt klar: „Diese Saison übernehme ich auf keinen Fall einen neuen Verein.“

Daran ändert auch die laut der ‚Sport Bild‘ erfolgte Kontaktaufnahme des BVB nichts. Schmidt: „Ich spreche mit jedem. Warum sollte ich das nicht tun?“ Ab Sommer könnte er schließlich in den Job und in die Bundesliga zurückkehren. Dort arbeitete Schmidt zuletzt zwischen 2014 und 2017 bei Bayer Leverkusen.

Dortmunder Trainersuche

Die Trainersuche in Dortmund infolge der Entlassung von Nuri Sahin geht derweil weiter. Interimscoach Mike Tullberg wird am Samstag (15:30 Uhr) gegen Werder Bremen auf der Bank sitzen. Für den Anschluss soll Niko Kovac der Favorit sein und einen Vertrag bis Saisonende erhalten. Der ehemalige Bayern-Coach gab sich in einem Interview am Mittwochabend jedoch überraschend unwissend.