14 Millionen: Durchstarter Zaragoza in die Bundesliga?

RB Leipzig streckt die Fühler nach Bryan Zaragoza aus. Das berichtet das spanische Onlineportal ‚Relevo‘, dem zufolge auch Premier League-Klub FC Brentford an dem 22-jährigen Spanier dran ist. Beide seien an einer Verpflichtung im anstehenden Winter-Transferfenster interessiert.

Den FC Granada, an den Zaragoza vertraglich bis 2027 gebunden ist, kann der variable Offensivspieler für festgeschriebene 14 Millionen Euro verlassen. Der Tabellenvorletzte kämpft um Zaragoza, bietet eine Gehaltserhöhung und will die Ausstiegsklausel anheben – die Chancen könnten besser stehen.

Über seinen Spielstil sagt Zaragoza: „Ich spiele, um zu dribbeln. Ich spiele nicht, um dem Ball hinterherzulaufen oder etwas anderes zu tun. Ich habe mein ganzes Leben lang in der Nachbarschaft gespielt. Und letztendlich ist Dribbeln das, wofür ich spiele.“

Bei Granada war Zaragoza in dieser Saison an sieben von 18 Saisontoren beteiligt (fünf Tore, zwei Assists), Mitte Oktober wurde er erstmals in der spanischen A-Nationalmannschaft eingesetzt. Zum Einsatz kommt der Rechtsfuß oft auf Linksaußen, aber auch im zentral offensiven Mittelfeld. Ähnlich wie Leipzigs Emil Forsberg (32) also, der vor einem Winter-Wechsel nach New York steht.