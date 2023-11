Leipzig sucht den Forsberg-Erben

Bei RB Leipzig stellt man sich auf den nahenden Winter-Abschied von Emil Forsberg (32) ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sondieren Sportdirektor Rouven Schröder und die Scoutingabteilung der Sachsen den Markt nach einem möglichen Nachfolger für den schwedischen Offensivspieler.

Zwar sehe man einen zeitnahen Ersatz-Transfer im Winter nicht als zwingend erforderlich an, dieser ist laut ‚Bild‘ aber dennoch sehr wahrscheinlich. Forsberg steht nach neun Jahren in Leipzig vor dem Wechsel zum Partnerklub aus New York. In den USA winkt ein Dreijahresvertrag plus Option.